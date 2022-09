Pavard e la depressione durante il lockdown: “Pochi sanno cosa ho passato”

Benjamin Pavard ha riconosciuto, nell’intervista a L’Equipe, che il lockdown nella prima fase della pandemia di Covid-19, è stato molto duro per lui poiché lo ha trascorso da solo a Monaco di Baviera. “Sono arrivato e abbiamo vinto tutto. Non potevo sognare un debutto migliore. Poi è arrivato il Covid ed è stato un periodo difficile. A livello personale non è stato facile stare da soli in un Paese che non è il mio. Lontano dalla mia famiglia, dai miei amici. Qualcosa non andava nella mia vita, ma mi ha fatto crescere. Sono andato avanti. sono migliorato. Pochi sanno cosa ho passato. Solo perché ti guadagni da vivere non significa che sei felice”, ha riconosciuto.

Nella stessa intervista, Pavard ha assicurato di non usare le critiche come carburante e di ignorarle direttamente: “Sono lì. Una carriera con soli “picchi” sarebbe fantastica, ma non esiste. Siamo ancora umani. Non leggo niente. Per migliorare ascolto la mia gente e gli allenatori, non i giornalisti”.

Foto: France Football