Pavard carica l’Inter: “La stagione è ancora lunga. Non molleremo nulla”

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha provato a caricare l’ambiente e i tifosi dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana.

Il francese ex Bayern, sulle sue Instagram Stories ha provato a suonare la carica per la sua Inter. Pavard, sotto una foto del gruppo nerazzurro raccolto, ha scritto: “Siamo una squadra, la stagione è ancora lunga. Non molleremo! Forza Inter!”.

Foto: sito Inter