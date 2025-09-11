Pavard: “All’OM c’è tutto perché io possa essere felice. Sono versatile, deciderà De Zerbi”

11/09/2025 | 16:02:30

Benjamin Pavard, il nuovo difensore del Marsiglia di De Zerbi, così si è prenotato in conferenza stampa: “Provo tante emozioni, sono passati 9 anni da quando ho lasciato la Francia, mi è mancata molto. Per questo il progetto mi è piaciuto subito. Mi avvicino alla mia famiglia, anche mia moglie è marsigliese. Sono molto felice di essere qui. Al Marsiglia non si può dire di no. Quando vedo le strutture, sono splendide. I tifosi sono sempre presenti, avevo bisogno di vivere emozioni e di avvicinarmi alla mia famiglia. C’è tutto perché io possa essere felice . Sono un giocatore versatile, posso adattarmi a difesa a tre o a quattro, giocare da centrale o da terzino. Sarà l’allenatore a decidere”.

Su De Zerbi: “Non lo conoscevo personalmente ma so quanto abbia fatto bene. Mi riconosco nel suo stile. È un club molto professionale, con un progetto ambizioso. Sono qui per portare esperienza e aiutare la squadra a fare una grande stagione, anche in Champions”.

FOTO: X Marsiglia