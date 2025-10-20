Pavard: “Al Marsiglia mi sono integrato bene, in passato non era una cosa scontata”

20/10/2025 | 18:06:46

Intervistato da ICI Provence, Benjamin Pavard ha parlato della sua nuova avventura al Marsiglia: “Onestamente, fin dal primo giorno sono stato accolto molto bene. Sia dallo staff, dai giocatori, dalla dirigenza, da tutti. Mi sono sentito subito a mio agio in questa squadra. E credo che questo si rifletta nelle mie prestazioni, e anche a livello collettivo, perché stiamo ottenendo risultati. C’è un’ottima atmosfera qui. E spero che continui così. Ma non sono preoccupato. Perché abbiamo giocatori esperti, abbiamo giocatori anche più giovani ma che sono sempre lì a dare tutto per la squadra. Quando sono arrivato qui, ho trovato un bel club, un gruppo importante. Ho giocato in grandi club e non sempre era necessariamente così”.

FOTO: X Marsiglia