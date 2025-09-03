Pavard al Marsiglia, il siparietto tra Lucas e Theo Hernandez: “Cosa ha fatto Benjamin?”

03/09/2025 | 16:55:07

Curioso siparietto andato in scena dal ritiro della Francia dopo il passaggio di Pavard dall’Inter al PSG. Il difensore francese è passato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto e, con grande sorpresa di Lucas Hernandez, ora lo ritroverà come avversario in Ligue1. Nel corso di un’intervista concessa a Canal+, il centrale del PSG ha scherzato, simulando una voce incredula: “Va a Marsiglia?! Mio amico Ben… oh mio Ben, cosa mi hai fatto!”, portandosi le mani alla testa mentre l’ex Milan Theo rideva divertito dalla gag.

FOTO: X Marsiglia