Paura per Sergio Rico: cinque uomini incappucciati entrano in casa e rubano oggetti preziosi davanti ai figli

20/10/2026 | 19:41:37

Attimi di terrore per l’ex portiere di Siviglia e PSG Sergio Rico, oggi svincolato. Lunedì sera, mentre lo spagnolo si trovava a Bollullos de la Mitación, in provincia di Siviglia, sei uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella sua abitazione, sfruttando gli allarmi disattivati. Alla presenza di Sergio Rico, oltre alla moglie, vi erano anche i due figli, la suocera e la domestica. I ladri hanno rubato degli oggetti preziosi, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Non è la prima volta che nell’ultimo periodo si verificano atti del genere ai danni di calciatori. A farne le spese, meno di una settimana fa, erano stati Antony, calciatore del Betis e Gulacsi, portiere del Villarreal.

Foto: Instagram Sergio Rico