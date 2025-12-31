Paura per Roberto Carlos, operato d’urgenza al cuore. Non è in pericolo di vita: “Ora sto bene”

31/12/2025 | 14:31:43

Paura per Roberto Carlos. L’ex difensore brasiliano è stato male mentre era in vacanza in Brasile, come riporta La Gazzetta dello sport. In sala operatoria per oltre tre ore, non è in pericolo di vita. L’ex terzino di Inter e Real Madrid è in ospedale dopo un problema cardiaco. È fuori pericolo, ma rimane ricoverato a San Paolo, in Brasile. “Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione”, il messaggio via social di Roberto Carlos, dopo l’intervento chirurgico per l’inserimento di uno stent. L’operazione sarebbe dovuta durare 40 minuti, ma si è prolungata a quasi tre ore a causa di una complicazione. Ora resterà in osservazione per altre 48 ore prima di cominciare la riabilitazione.

