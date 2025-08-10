Paura per Pietro Lo Monaco, coinvolto in un grave incidente. La nota dell’Enna: “Ti aspettiamo presto”

10/08/2025 | 11:17:27

L’ex direttore del Catania e attuale ds dell’Enna Pietro Lo Monaco è rimasto vittima di un incidente di auto nella zona del palermitano. Lo Monaco si trovava a bordo della sua vettura quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della sua automobile. Il dirigente è subito stato soccorso e trasportato in ospedale ma stando alle prime ricostruzioni, la situazione sarebbe seria, sono attesi aggiornamenti in queste ore. Lo Monaco, secondo il quotidiano locale Vivi Enna, avrebbe rimediato alcune lesioni in diverse zone del corpo. Il messaggio dell’Enna dopo l’accaduto: “Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli”.

FOTO: Sito Enna