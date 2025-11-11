Paura per Oscar: il centrocampista in ospedale per un problema cardiaco. E’ in condizioni stabili

11/11/2025 | 23:26:38

Paura per Oscar, il brasiliano ha accusato un problema cardiaco. Il giocatore non si è sentito bene, ha avuto una complicazione cardiaca durante un controllo medico e come riportato dal San Paolo è stato “immediatamente assistito dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’ospedale Einstein, presenti. Come fa sapere il club, all’arrivo in ospedale, le condizioni dell’ex nazionale brasiliano (48 presenze, 12 gol) si sono stabilizzate.

