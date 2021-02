Paura per Mertens in Belgio: il suo jet privato esce di pista nella fase di atterraggio

Paura per Dries Mertens in Belgio, ma per fortuna nessuna conseguenza . L’attaccante del Napoli, infatti, ha avuto una disavventura con il suo jet privato, nella giornata di sabato, quando tornava in Belgio. Come riporta Lavenir.net, a causa del maltempo, il velivolo ha avuto dei problemi finendo fuori pista al momento dell’atterraggio e terminando la sua corsa sull’erba.

Solo grande spavento per il giocatore e lo staff a bordo ma nessuna conseguenza. Mertens è tornato in Belgio in seguito al riacutizzarsi dell’infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l’Inter, per riprendere un percorso riabilitativo.

Foto: Twitter Napoli