Paura per Matias Vecino: ladri in casa durante il ritiro con la Lazio

22/07/2025 | 15:27:16

Brutta sorpresa per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato vittima di un furto nella sua abitazione situata in un elegante comprensorio privato nella zona della Camilluccia, a Roma. A riportare la notizia è Roma Today. Secondo le prime ricostruzioni, una banda di ladri avrebbe approfittato dell’assenza del calciatore per introdursi in casa forzando una finestra. Una volta dentro, i malviventi avrebbero messo a soqquadro l’appartamento, portando via diversi oggetti di valore, tra cui gioielli e orologi di lusso. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire con precisione la dinamica del furto e individuare i responsabili.

Foto: Instagram Vecino