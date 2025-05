Paura per Lucio: l’ex difensore ricoverato con ustioni dopo un incidente domestico

17/05/2025 | 11:13:52

Paura per Lucio, difensore brasiliano dell’Inter del Triplete nel 2010, oggi 47enne, è stato ricoverato presso l’ospedale di Brasilia con ustioni in varie parti del corpo dopo un incidente domestico. In un comunicato, la struttura ha rassicurato tifosi e appassionati che l’ex difensore è “stabile, cosciente e sotto osservazione costante”. Situazione dunque sotto controllo per il calciatore con un passato anche con le maglie di Bayern Monaco e Juventus.

Foto: Lucio Instagram