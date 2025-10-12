Paura per la Nigeria, volo costretto all’atterraggio d’emergenza

12/10/2025 | 17:00:12

Paura per la nazionale della Nigeria: il volo della formazione africana, partito dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a causa della rottura di un parabrezza.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Federazione Calcistica della Nigeria dichiara che una crepa sul parabrezza dell’aereo charter della compagnia ValueJet, che stava trasportando la delegazione delle Super Eagles da Polokwane, in Sudafrica, a Uyo per la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA contro il Benin, ha causato un ritardo nell’arrivo dei giocatori e dello staff nella capitale dello Stato di Akwa Ibom. La compagnia aerea ValueJet e le autorità competenti del governo federale della Nigeria stanno lavorando alacremente per ottenere i permessi di sorvolo e atterraggio necessari affinché un altro aereo possa decollare da Lagos, prelevare la delegazione a Luanda e trasportarla a Uyo”.

Foto: Instagram Nigeria