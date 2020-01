Paura per Kovacevic: agguato a colpi d’arma da fuoco, non è in pericolo di vita

Grande paura per Darko Kovacevic. L’ex calciatore – tra le altre – di Lazio e Juve, è stato vittima di un agguato con colpi d’arma da fuoco. Secondo alcuni importanti portali greci come to10.gr, alcuni malviventi si sarebbero avvicinati alla sua abitazione ad Atene e gli avrebbero sparato ferendolo alle gambe. Kovacevic, trasportato immediatamente in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Ignoto, per ora, il movente dell’assalto.

Foto: novosti.rs