Paura per Kompany, il tecnico del Bayern collassa durante l’allenamento: trasferito in ospedale

23/10/2026 | 18:06:31

Paura per Kompany. Il tecnico del Bayern Monaco sarebbe stato trasportato in un ospedale della città bavarese, assistito da un medico del servizio di emergenza. Poco prima, un elicottero sarebbe atterrato all’interno del centro sportivo del club, episodio che ha scatenato l’apprensione sulle sue condizioni di salute. L’allenatore aveva già accusato problemi fisici negli ultimi giorni che lo aveva debilitato. I primi sintomi sarebbero comparsi in occasione della partita vinta per 6-1 contro il Lipsia.

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