Paura per Keita Baldé: ladri svaligiano la casa dell’attaccante

Paura per l’ex attaccante di Lazio, Inter e Cagliari Keita Baldé, attualmente in forza all’Espagnol: la sua casa di Arenys de Mar è stata svaligiata lo scorso dicembre. Ladri incappucciati sono entrati in casa sua e hanno portato via un ingente bottino. Per farlo, hanno prima chiuso la madre del giocatore in una stanza. Dopodiché, hanno aperto la cassaforte e hanno preso orologi e tutto ciò che hanno trovato.

Foto: Instagram Keita Baldé