Paura per il Palmeiras: l’aereo rischia di cadere

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Palmeiras ha vissuto attimi di terrore. L’aereo a bordo del quale si trovava il club campione di Brasile, di ritorno dal match perso per 2-0 contro il Cearà a Fortaleza, ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza. Due problemi in fase di atterraggio per il velivolo, tanto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire bruscamente in alta quota, causando malori a diversi passeggeri che, come rivelato da fonti vicino il club, hanno vomitato. Alla fine l’aereo è atterrato sulla pista dello scalo di Rosario. Il match contro il Godoy Cruz, ora, è a rischio rinvio.

Foto Twitter Palmeiras