Paura per Dele Alli: il giocatore del Tottenham aggredito durante una rapina in casa

Attimi di paura per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham, nella mattinata di oggi, è stato assalito da due malviventi armati di coltello entrati nella sua casa di Londra per una rapina. I due, dopo aver rubato gioielli, orologi e altre cose di valore, hanno minacciato il calciatore e poi lo hanno colpito al volto con un pugno prima di fuggire. Nell’aggressione, fortunatamente, Dele Alli non ha riportato gravi ferite.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham