Paura per Cillessen: operato all’intestino dopo un duro scontro di gioco

Momenti di paura per Jasper Cillessen durate la partita fra Celta Vigo e Las Palmas. Al 24′ Cillessen è uscito dalla sua porta per fermare Borja Iglesias: l’avversario era in volata verso l’area di rigore, ma anziché colpire il pallone ha dato una forte ginocchiata nell’addome del giocatore del Las Palmas che è rimasto a terra dolorante. L’olandese ha avvertito immediatamente la panchina, facendo notare la gravità del suo infortunio, ed è stato sostituito immediatamente da Horkas. Ha abbandonato il campo in barella, tra la preoccupazione del pubblico che non aveva capito l’entità del problema. Questa mattina è arrivato anche il report del club spagnolo: “Il nostro portiere @jaspercillessen è stato operato con successo dalla perforazione nell’intestino tenue. L’intervento è stato via laparoscopica. L’infortunio è avvenuto a seguito di uno scontro con il giocatore del @rccelta Borja Iglesias”.

Foto: Instagram Las Palmas