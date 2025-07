Paura per Caqueret: incidente contro un bus. Il centrocampista illeso

30/07/2025 | 19:20:53

Paura per il centrocampista del Como Maxime Caqueret. Questa mattina il giocatore è stato sfortunato protagonista di un incidente. Un impatto che ha visto la Bentley del giocatore scontrarsi con un bus di linea, probabilmente a causa del fondo bagnato, ma le cause sono ancora da chiarire. Il giocatore avrebbe perso il controllo del suv, che si è scontrato contro un autobus di linea Asf. Fortunatamente il calciatore è rimasto illeso, e anche il mezzo pubblico non ha riportato feriti. Il giocatore, al suo secondo anno a Como, è stato protagonista di un buon primo campionato, con 2 reti e 3 assist in 18 presenze.

