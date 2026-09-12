Paura per Camplone: l’ex Pescara colpito da arresto cardiaco mentre giocava a Padel

12/09/2026 | 15:53:15

Andrea Camplone, ex giocatore del Pescara e allenatore di Bari, Catania e Arezzo tra le altre, ha accusato un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel con amici. Il fatto si è verificato intorno alle 18.30 di ieri in un circolo sportivo di Montesilvano dove vive da tempo. Il 60enne è stato subito soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale civile Spirito Santo di Pescara, dove è stato stabilizzato e ricoverato in Rianimazione. La prognosi resta riservata.

Foto: X Cesena