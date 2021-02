Paura Osimhen: sbatte la testa, riprende conoscenza, in ospedale per accertamenti

Spavento al Gewiss Stadium, Victor Osimhen è stato trasportato in ospedale dopo aver lasciato il campo in barella. Nei minuti finali della gara terminata per 4-2 in favore dell’Atalanta, a seguito di uno scontro di gioco, il nigeriano è caduto battendo la testa e si è accasciato a terra privo di sensi. Pronto l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportato negli spogliatoi, il giocatore ha ripreso conoscenza ma ora è in ospedale per accertamenti. E’ l’ennesima tegola di una stagione complicatissima in casa Napoli.