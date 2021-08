Paura nel Besiktas: malore in campo per Nsakala. Trasportato in ospedale. Sta bene

Paura in campo nel campionato turco. Fabrice Nsakala, calciatore francese naturalizzato della Repubblica Democratica del Congo, e difensore del Besiktas, ha accusato un malore nel secondo tempo della gara contro il Gaziantep valida per la Super League, ed è stato trasferito all’ospedale di Gaziantep: è in buone condizioni. Lo fa sapere il club turco in una nota.

Si sono vissuti però momenti da brividi, quando il calciatore è collassato in campo, con scene che hanno fatto rivivere quelle di Eriksen di qualche mese fa. Nsakala è stato subito soccorso. Il giocatore ora si sottoporrà a nuovi esami e sarà tenuto osservazione. Ma per ora l’importante è che tutto sia finito per il meglio.

Foto: Logo Besiktas