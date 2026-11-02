Paura in Serie B spagnola: arresto cardiaco per De Miguel dopo uno scontro di gioco. Ha ripreso conoscenza in ambulanza

02/11/2026 | 17:38:21

Grande paura durante Tenerife-Andorra in Serie B spagnola. L’attaccante del Tenerife Jesus de Miguel è stato trasportato in ospedale dopo uno scontro violentissimo col portiere avversario. Ha ripreso conoscenza in ambulanza, dopo essere stato assistito per 10 minuti in campo. Durante le concitate fasi successive all’incidente, l’attaccante ha avuto un arresto cardiaco ed è stato stabilizzato all’interno dell’ambulanza prima del trasferimento in ospedale.

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