Paura in Olanda: crolla una parte del tetto dello stadio dell’AZ Alkmaar

Tragedia sfiorata in Olanda. Attraverso i propri canali social, l‘AZ Alkmaar ha informato che una parte del tetto del suo stadio è crollata nelle ultime ore. A causa del forte vento, infatti, c’è stato un cedimento di una parte superiore dell’AFAS Stadion, come testimonia la foto pubblicata su Twitter dallo stesso club. Fortunatamente all’interno dell’impianto non si trovava nessuno. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti. Nessuna gara verrà giocata nell’impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza”, si legge nella nota ufficiale.

📢 UPDATE: Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion. 🔜 Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

Foto. Twitter ufficiale AZ