Paura attentati per le partite di Champions: minacciati gli stadi che ospiteranno le gare d’andata dei quarti

Cresce la paura per degli eventuali attentati negli stadi che ospiteranno le gare d’andata dei quarti di finale di Champions League. L’organo mediatico dello Stato Islamico Al Azaim, infatti, ha pubblicato una foto dei quattro stadi in cui si giocheranno le partite in programma questa settimana, ovvero l’Emirates Stadium di Londra, il Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano ed il Santiago Bernabeu di Madrid. Nel manifesta campeggia una scritta che recita “Kill them all”, ossia “Uccideteli tutti”. A riferirlo è l’emittente radiofonica spagnola Onda Cero, ma ne danno notizia anche altri media iberici, tra i quali Marca. Il quotidiano afferma che la polizia sarebbe al corrente da giorni del rischio attentati.

Foto: sito Real Madrid