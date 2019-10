Paura a San Siro: tifoso dell’Atalanta precipita dal primo anello. Non è grave

Momenti di paura a San Siro. Durante la sfida di Champions League tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, un tifoso nerazzurro è precipitato dal primo anello dello stadio, da un altezza di circa quattro metri. L’uomo non avrebbe battuto la testa ed è stato accompagnato all’ospedale in codice giallo, con traumi seri ma non gravi.

Foto: sito ufficiale Inter