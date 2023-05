Paulo Sousa: “Vogliamo costruire per la prossima stagione. Oggi abbiamo cercato di vincere in ogni modo”

Il tecnico della Salernitana a DAZN ha analizzato il successo contro l’Atalanta: “La loro motivazione per arrivare in Champions è alta. Gasperini ha avuto difficoltà con i cambi, come noi altre volte. Allena la squadra da tanto tempo, quindi la sua idea è più chiara. Credo che siamo stati noi a togliere tempo e spazio a loro. Abbiamo cercato di vincere tutti i duelli e abbiamo vinto perché abbiamo giocato di più, arrivando alla fine al gol”.

Sul futuro: “Ho voglia di allenare e aiutare i miei ragazzi a crescere, costruendo e non pensando solo al risultato di oggi. Vogliamo costruire per la prossima stagione e già lo stiamo facendo. Ovviamente, costruire giocando”.

Foto: Instagram Salernitana