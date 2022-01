Paulo Sousa si presenta al Flamengo: “Questa è una opportunità unica in carriera”

Dopo la querelle con la Federazione polacca, Paulo Sousa è stato annunciato come nuovo allenatore del Flamengo.

ll tecnico, ex Fiorentina, tra le altre, ha parlato oggi, presentandosi al nuovo club.

Queste le sue parole: “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente. Abbiamo avuto diverse conversazioni, era fondamentale per prendere una decisione così importante. Questa è un’opportunità quasi unica nella carriera di un allenatore. Rappresentare un club di questa grandezza e portare avanti un processo con le persone che lo vivono, soprattutto i tifosi. Le prime impressioni sono state positive. Pressione? La pressione qui è quotidiana. Il Flamengo è un club che investe per vincere e noi allenatori viviamo per vincere”.

Il passato e Jorge Jesus: “Jorge ha fatto un lavoro straordinario, ha avuto una carriera straordinaria. Si è arricchito ulteriormente con questa esperienza. La scuola portoghese è molto esigente. Nonostante le poche risorse che abbiamo in termini economici, dobbiamo essere creativi. È una scuola forte, con buone capacità di gestione delle risorse umane. Dobbiamo sfruttarle, arricchirle e svilupparle”.

Foto: Twitter Flamengo