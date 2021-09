Paulo Sousa: “Con l’Inghilterra gara a viso aperto, Zielinski e Bereszyński out”

Paulo Sousa, allenatore della Polonia, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’importante gara di domani contro l’Inghilterra valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Di seguito le sue parole.

Sull’Inghilterra

“Siamo consapevoli dell’intensità dei calciatori inglesi, che giocano nei migliori campionati del mondo. L’Inghilterra ha diversi giocatori per ogni posizione. Dobbiamo mostrare la nostra forza mentale, questo è quello che voglio vedere dalla nostra parte domani. I nostri giocatori devono credere in se stessi. Anche prendere gol fa parte del gioco. Dipende da come la guardi. Vogliamo segnare più gol possibili, perché se si segna in gol in più dell’avversario si vincono le partite”.

Su Zielinski

“Domani non giocherà Piotr non è pronto”.

Su Lewandowski

“Il calcio è uno sport di squadra e anche i club migliori non vincono le partite affidandosi a un solo giocatore. Sì, Robert può fare la differenza, ma per avere successo è necessaria un’intera squadra”.

Su Bereszyński

“Domani non giocherà, non si sente ancora abbastanza bene”.

