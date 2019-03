Paulo Sousa e la Roma, una storia del 30 gennaio. Ora…

Paulo Sousa e la Roma: una storia non di ora, di ieri o di avant’ieri. Ma del 30 gennaio, già pochi minuti dopo il tonfo di Firenze in Coppa Italia, quando vi raccontammo che Baldini aveva messo a disposizione di Pallotta l’allenatore da lui ritenuto il migliore almeno fino a giugno. Da allora Di Francesco ha resistito, si è rialzato, è ricaduto, ma l’ombra di Paulo Sousa è sempre lì minacciosa. Al punto che l’allenatore quasi sicuramente assisterà alla gara di Champions di Oporto, probabilmente decisiva per il futuro di Di Francesco. Nel frattempo il Bordeaux è in pressing su Paulo Sosa che aspetta la Roma, è la settimana chiave di una trama nata il 30 gennaio.

Foto: Foto: eveyo.com