Paulo Sousa: “Juventus-Inter, bianconeri mai così forti. Ma questa gara può cambiare i nerazzurri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina ed ex centrocampista di Juventus e Inter, ha parlato del derby d’Italia, partita che si svolgerà venerdì sera: “Juve-Inter tornata ad altissimi livelli? In un certo senso, ma i ruoli si sono ribaltati: quando arrivai alla Juve non vinceva da nove anni, l’Inter non vince da otto. Mi pare di vedere che il calcio italiano si stia sforzando di migliorare, di proporre un gioco più offensivo, e questa partita può essere un segnale del cambiamento di approccio. Non cambierà la Juve, può cambiare l’Inter. Può convincerla di poter tenere, in 90’ e poi in tempi relativamente brevi, il passo della Juve. La rosa che sta costruendo è per camminare un po’ alla volta in questa direzione”. Sull’Inter come anti-Juve: “Non una sola. Il Napoli, la Roma, anche il Milan e sicuramente l’Inter: ha un leader esigente come Spalletti e la Champions le ha permesso investimenti per far crescere la rosa dal punto di vista fisico, tecnico, di esperienza e mentalità vincente. Vincerà la Juve? Probabilmente sì. Credo che la Juve non abbia mai avuto una rosa così forte per numero, qualità e diversità dei giocatori: può cambiare sistema di gioco come e quando vuole”. Sul duello tra Ronaldo e Icardi: “Icardi mi piace molto, soprattutto vedere come interagisce con i compagni e gli avversari: per come sa capire i tempi di gioco e costruirsi quasi da solo le sue palle-gol, gli spazi per finalizzare, è uno dei migliori centravanti del mondo. Ronaldo per me è il migliore del mondo: soprattutto per come è riuscito a mantenere sempre la stessa continuità nel fare quello che gli era e gli è necessario fare per vincere. Un po’ come la Juve, insomma”.

Foto: eveyo.com