Paulo Fonseca domani a Milano: è la seconda esperienza in Serie A

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, domani sarà nella sua nuova città in compagnia dello staff. È la seconda esperienza in Serie A, dopo quella con la Roma. Lunedì sarà il giorno del primo allenamento e delle prime parole di Fonseca che è tornato in Italia con il desiderio di essere protagonista.

Foto: Instagram Fonseca