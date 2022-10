PAUL WANNER, UN NUOVO “ENFANT PRODIGE” NEL BAYERN

Il Bayern Monaco ha fatto esordire ieri nella gara di Champions League contro il Viktoria Plzen, il giovanissimo Paul Wanner, centrocampista e ala d’attacco classe 2005, che il prossimo 23 dicembre compirà 17 anni.

Nato nella città di Amtzell, nel sud della Germania , quasi esattamente a metà strada tra Friburgo e Monaco e vicino al confine austriaco, Wanner ha iniziato a giocare per la squadra locale del Ravensburg.La rete di scouting del Bayern ha identificato il suo potenziale e lo ha ingaggiato per il club nel luglio 2020 all’età di 14 anni .

Considerato troppo avanzato per la sua stessa fascia d’età, Wanner è stato inserito nella Under 16 nel suo primo anno al club ed è stato promosso nella Under 17 all’inizio della stagione 2021/22 . Dopo aver segnato un gol e un assist in due uscite per la squadra, il giocatore che solitamente opera al centro, ma può giocare anche su entrambe le fasce, è stato promosso nell’Under 19. Nelle prime nove presenze (otto da titolare) ha segnato due gol e due assist nella Bundesliga U19 Sud/Sud-Ovest.

A situazioni di emergenza corrispondono soluzioni d’emergenza e quando nel Bayern Monaco si è diffuso un focolaio da Covid-19 a pochi giorni dalla ripartenza della Bundesliga dopo la sosta invernale lo scorso anno, queste soluzioni d’emergenza andavano per forza di cosa attuate e così, il 7 gennaio 2022, Wanner ha esordito in prima squadra in Bundesliga, diventando, a 16 anni e 17 giorni, il più giovane esordiente nella storia del club bavarese. Ha collezionato in totale 4 presenze con il Bayern, vincendo la scorsa Bundesliga. Ieri ha debuttato in Champions.

Le prestazioni assicurate di Wanner non sono passate inosservate anche a livello di Nazionale e ha debuttato nella Under 17 nell’agosto 2021 contro la Polonia. Sono seguite altre sei presenze. Ha prolungato il contratto a fine gennaio scorso, firmando fino al 2022.

Wanner è un trequartista più a suo agio nelle zone centrali, ma come detto, è bravissimo anche sugli esterni, dove può infilare un passaggio o trascinare fuori posizione un difensore. E’ di piede sinistro con una struttura snella, un controllo palla eccezionale e una tecnica che sembra scivolare senza sforzo sul campo. Viene paragonato a Ozil, ma anche ad Havertz.

La sua valutazione è già intorno ai 2 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic dopo che Wanner ha firmato una proroga del contratto nel gennaio 2022, si è così espresso: “Paul ha dimostrato in allenamento con la prima squadra di avere la possibilità di crescere nella nostra squadra grazie al suo talento. Il fatto di essere già stato utilizzato in Bundesliga all’età di 16 anni conferma non solo le sue capacità, ma anche il ottimo lavoro svolto all’FC Bayern Campus”.

Non retsa che attendere, quindi, il suo primo gol con la corazzata bavarese e siamo certi, che non ci vorrà molto perchè arrivi. Intanto il Bayern si gode il suo nuovo, ennesimo, Enfant Prodige, e a gioiere è anche la federcalcio tedesca, che continua a sfornare nuovi talenti.

Foto: twitter Bayern