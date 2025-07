Paul Gascoigne trovato privo di sensi in casa da un amico: portato d’urgenza in ospedale

21/07/2025 | 00:25:25

Ancora problemi per Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, con un passato comunque con diversi problemi. L’ex calciatore, in Italia anche con la Lazio oltre che della nazionale inglese, è stato trovato collassato, in stato di semi incoscienza, da un suo amico nella camera da letto della sua casa a Poole, nell’estremo sud dell’Inghilterra. ‘Gazza’ è stato trasferito in ospedale e ricoverato in terapia intensiva venerdì sera, ma ora è stato trasferito in un’unità di medicina d’urgenza, dove le sue condizioni sono definite stabili. La notizia la riporta The Sun. Nelle prossime ore nuovi accertamenti sulla salute dell’ex campione.

Foto: The Sun (2017)