Pau Torres: “Il Real Madrid si decise per Alaba all’ultimo, lo capii”

02/11/2026 | 10:06:10

Pau Torres torna a parlare del Real Madrid e del suo interesse nei confronti del difensore spagnolo nel 2021. Il centrale dell’Aston Villa, intervistato da Sport, ha ripercorso quel momento della sua carriera, spiegando come aveva accolto la scelta del club blancos di puntare su David Alaba. “Alla fine essere tra i due o tre candidati di una squadra come il Real Madrid è sempre qualcosa di molto positivo”. Pau Torres ha riconosciuto il valore di quell’interesse, senza nascondere di aver compreso la decisione della società. “Capisco anche che alla fine del mercato si siano decisi per un giocatore libero in quel momento come David Alaba. Era un giocatore più affermato di me, con più esperienza”. Una riflessione lucida, che racconta il rispetto del difensore per l’austriaco e per la scelta del Real Madrid. L’operazione si concretizzò nell’estate 2021, quando Alaba lasciò il Bayern Monaco a parametro zero per approdare al Santiago Bernabéu. Pau Torres, oggi all’Aston Villa, ha quindi ricordato una trattativa che avrebbe potuto cambiare il suo percorso, ma che ha sempre interpretato con comprensione. Il difensore spagnolo ha parlato anche di Rodri, del Pallone d’Oro e della sfida contro il Barcellona, in programma con il suo Aston Villa. Un’intervista nella quale il passato madridista si intreccia con il presente e con le ambizioni di Pau Torres.

Foto: x Aston Villa