Pau Lopez: “Sono felice di aver scelto la Roma, sto crescendo molto. Come portiere mi piace Meret”

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha risposto sui social giallorossi ad alcune domande poste lui dai tifosi. A tre giorni dal match di campionato contro il Torino, l’estremo difensore ha dichiarato: “E’ sempre bello potersi allenare coi tifosi. Da quando sono arrivato è la prima volta ed è bello vedere la gente che vede l’allenamento. Quella di ieri è stata una giornata bella per tutti, e che ci darà la carica per il match contro i granata“.

La scelta della Roma

“L’ho scelta un po’ per tutto. Una società storica in Italia. La prima volta che mi hanno detto della Roma non avevo nessun dubbio nel venire. E’ un passo in avanti per la mia carriera e sono molto felice di aver fatto questa scelta. Questi sei mesi sono stati molto positivi. Le mie prestazioni sono andate in aumento”.

Serie A e Liga

“Qua si lavora di più sulla tecnica, almeno con Savorani. Si lavora su tutto, ma questa è la principale differenza. Non so come si lavora nelle altre squadre, ma qua è così. La piccola differenza nel fare la respinta buona e una così e così”.

Le migliori parate

“Forse una contro il Bologna. L’altra forse contro il Valladolid. Cosa penso dopo una parata? A niente, stai già pensando all’azione seguente. Il lavoro del portiere è difficile, puoi fare una parata incredibile e dopo puoi sbagliare e si perde la partita. Sono 90 minuti in cui devi essere concentrato per fare tutto”.

Rigori

“Non sono bravo a parare i rigori, mi dispiace. Ci sono portieri che sono bravi, hanno quella intuizione per parare, ma non è il mio caso. Meglio pensare alla prossima azione (ride, ndr)”.

Meret

“Uno che non conoscevo che mi è piaciuto molto è stato Meret del Napoli. Avevo letto di lui diverse volte, però mi piace molto il suo modo di giocare”.

Foto: Twitter giocatore