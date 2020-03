Pau Lopez: “Situazione difficile e siamo tutti impreparati. Siviglia forte, sarà dura”

Pau Lopez, portiere spagnolo della Roma, ha parlato del momento di emergenza e non solo ai microfoni di Canal Sur: “Quarantena? Roma non è una zona caotica come il nord Italia, ma la situazione è difficile in tutto il paese. Viviamo giorno dopo giorno seguendo le notizie. Il club ha preso delle misure affinché la gente passi più tempo possibile a casa. Siviglia? Nessuno ha dubbi sul fatto che sia una grande squadra. Ha una rosa fortissima, un allenatore molto bravo. Dopo 27 giornate sta dove sta per meriti propri, nessuno le ha regalato niente. È una rivale pericolosa, sarà una sfida equilibrata”.

Foto: Roma Twitter