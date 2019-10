Pau Lopez: “Roma, siamo sulla strada giusta. Ma per battere il Milan dobbiamo giocare meglio”

Pau Lopez, portiere della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso in vista della sfida di campionato contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo una rosa importante e tutti i giocatori sono fondamentali. È il momento di dimostrare che tutti possiamo giocare. Ma la strada è giusta… Nelle prime partite abbiamo incassato tanti gol, ma adesso siamo migliorati molto in questa fase. È importante per la squadra proseguire così, se la porta rimane inviolata poi davanti abbiamo giocatori di qualità che possono segnare facilmente. È il momento di proseguire così. Milan? Sarà difficile, è sempre complicato fare tre punti e ancora di più quando giochi contro il Milan, una squadra storica. Se vogliamo vincere dobbiamo giocare ancora meglio di come abbiamo fino ad oggi”, ha concluso Pau Lopez.

Foto: Twitter personale Pau Lopez