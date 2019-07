Pau Lopez: “Quasi impossibile dire no alla Roma. Mi sento pronto per questa sfida”

Pau Lopez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il portiere spagnolo ha rilasciato le sue prima parole da neo giallorosso: “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma – ha detto Pau Lopez al sito ufficiale del club – Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida”.

Foto: sito ufficiale Roma