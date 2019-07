Pau Lopez: “Posso assumermi la responsabilità di difendere la porta della Roma”

Prima intervista da nuovo giocatore giallorosso per Pau Lopez. Ai canali del club, l’ex Betis ha parlato del suo approdo nella capitale. “Il mio arrivo alla Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Credo che fosse il momento ideale per cogliere questa occasione. Penso di essere in grado di assumermi la responsabilità di difendere la porta della Roma. Sono felice di essere arrivato in un club italiano storico, che ha riposto fiducia in me. Sono contento di essere qui. Quando una squadra come la Roma si interessa a te, è quasi impossibile dire di no. Era giusto accettare questa nuova sfida, era arrivato il momento giusto. Il Betis è stato una tappa importante della mia carriera. In Italia ci sono tifosi molto appassionati, grandi squadre che danno grande qualità a questo campionato, e tra queste c’è ovviamente la Roma. Sono felicissimo di poter giocare qui. Voglio divertirmi e aiutare la squadra, faccio sempre quello che mi viene chiesto, mi metto a disposizione”.

“Ho sempre cercato di prendere qualcosa dai portieri che avevo davanti. Fonseca vuole una squadra ambiziosa, come detto prima dell’allenamento ai giocatori. Non devono mai mancare ambizione e coraggio in un club storico come la Roma, con grande tifoseria e tradizione. Dobbiamo fare il meglio per portare questo club più in alto possibile. Prometto di dare sempre il massimo per questo club e garantisco lavoro, sacrificio e umiltà, che non mancheranno mai a livello personale. Vedremo se riusciremo a raccogliere i successi per i quali lotteremo”.

