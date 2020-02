Pau Lopez: “Persi troppi punti per strada, così diventa difficile lottare per la Champions”

Il portiere della Roma Pau Lopez – a margine della sconfitta contro l’Atalanta – ha parlato del match.

“Il calcio è così: a volte giochi meglio, altre peggio. Non credo che sia un problema di testa perché abbiamo giocatori che hanno giocato con squadre importanti in Europa. Abbiamo perso tanti punti contro Sassuolo e Bologna. Credo che la squadra oggi abbia giocato molto meglio rispetto a quelle due partite e che sia arrivato il momento di tornare a vincere perché abbiamo perso troppi punti per strada e diventa difficile poi lottare per la Champions. Champions? Ancora mancano tante partite. E’ vero che loro hanno sei punti di vantaggio rispetto a noi ma ancora mancano tante gare e bisognerà vincere ogni settimana”.

Foto: Twitter personale Pau Lopez