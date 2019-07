La Roma aspetta Pau Lopez per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Il portiere spagnolo nelle ultime ore ha lasciato il ritiro del Betis Siviglia, come annunciato su Twitter dal club andaluso: “Pau Lopez lascia il ritiro del Real Betis con il permesso del club”. L’ultima conferma prima della nuova avventura in giallorossa.

Pau López abandona la concentración del #RealBetis en el @BMontecastillo con permiso del club 👐🎒🚘 pic.twitter.com/z4xbe9ARBz — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 7, 2019

Foto: Diario AS