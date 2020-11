Pau Lopez: “Importante la qualificazione per concentrarsi sul campionato”

Vincendo 2-0 in casa del Cluj, la Roma si è qualificata per i sedicesimi di finale di Europa League con due giornate di anticipo.

A parlare della gara, ai microfoni dei media ufficiali della Roma, il portiere Pau Lopez.

Queste le sue parole: “Era importante vincere. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene dall’inizio contro una squadra complicata. Abbiamo controllato bene i loro cross. Sono contento per la vittoria, sono contento per la qualificazione. La squadra ha fatto una partita quasi perfetta. Il Cluj non ha avuto neanche una chiara occasione da gol. È vero che c’erano calciatori come Spinazzola che non ricoprivano la loro posizione, o come Juan Jesus, che di solito non gioca, ma hanno fatto una partita molto buona e hanno dimostrato all’allenatore che può contare su di loro”.

Foto: Facebook Roma