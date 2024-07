Pau Lopez e il Como si avvicinano

Pau Lopez non è più blindato a Marsiglia, il Como ci sta provando da diversi giorni, adesso possiamo avvicinarci alle intese definitive. L’OM ha sempre chiesto un obbligo di riscatto in modo da liberarsi del cartellino, il Como ha sempre insistito per un prestito con diritto. Ma ora il diritto può diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni, di sicuro le parti si stanno avvicinando e Fabregas sta per avere un nuovo portiere.

Foto: twitter personale