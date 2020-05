Pau Lopez: “Dobbiamo cominciare a convivere con il virus”

Intervenuto attraverso i canali social del club, Pau Lopez, portiere della Roma, ha commentato la ripresa degli allenamenti: “È stato bello tornare dopo tanto tempo – ha detto – Adesso dobbiamo lavorare diversamente, ma è naturale vista l’emergenza Coronavirus. Andiamo prima in camera, ci cambiamo e poi andiamo verso il campo portando le mascherine. La squadra si è divisa in tre gruppi, ognuno è composto da quattro giocatori. C’è tanto spazio. Noi portieri ci dividiamo in gruppetti di due. Ovviamente bisogna aspettare che l’altro portiere finisca gli esercizi prima di avvicinarsi. Adesso uso la mascherina e i guanti così siamo sicuri. Dal 18 maggio riaprono i negozi e dal primo giugno i ristoranti. Dobbiamo coominciare a convivere con questa situazione. Le persone hanno bisogno di lavorare, non solo noi calciatori, ma anche quelli che sono dietro le quinte. Questa pandemia non sparirà tra due mesi, ma se giocassimo sicuramente saremmo anche preparati per la prossima stagione. La settimana prossima comincerà la Bundesliga, potremmo sicuramente imparare da loro. Con questi due mesi di calcio giocato potremmo rendere il calcio più sicuro per la prossima stagione”.

Foto: profilo Twitter personale Pau Lopez