Pau Lopez al Marsiglia: il comunicato della Roma. Ecco i dettagli dell’operazione

La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto le cifre del trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia. Ecco la nota del club giallorosso. “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Pau Lopez è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e con la Roma ha collezionato 76 presenze”.

FOTO: Twitter Pau Lopez