Patrick Zube, il tifoso dell’Hannover che non si perde una partita dal 1990: nemmeno le porte chiuse lo fermano

In Germania, i campionati sono ripresa a porte chiuse. Nemmeno questo, però, ha fermato Per questo Patrick Zube, tifoso 46enne dell’Hannover 96 che, dal 1990, non si perde nemmeno una trasferta della sua squadra del cuore. Lo scorso 23 maggio, Zube ha deciso di andare in trasferta a Osnabrück, non potendo però entrare nello stadio per assistere la partita. Così, ha camminato intorno all’impianto di gioco fino al fischio finale. Stesso gesto compiuto il 27, per Hannover-Karlsruher e ieri, in trasferta a Sandhausen. Le due città distano circa 500 chilometri. Per questo Patrick è partito alle 5 del mattino ed è tornato a casa solo alle 23. Ha percorso circa 1000 chilometri in 18 ore solo per seguire il suo Hannover e stare accanto alla squadra. “Purtroppo non mi fanno entrare, ma ci devo essere lo stesso – ha spiegato – Un dipendente del Sandhausen mi ha chiesto se volessi vedere la partita in televisione insieme a loro, ma non potevo accettare. Sarebbe stato troppo doloroso guardare la gara in tv e non poterci essere.” L’Hannover ha perso ma lui è tornato a casa in pace con se stesso. E con un biglietto della partita in tasca che gli ha regalato un giornalista della Bild, in modo che possa ricordare e raccontare di esserci stato anche in questo periodo. Arrivando fino al limite consentito. “So che non ha senso, sfortunatamente non riesco a entrare. Ma devo essere lì.”

Foto: Bild