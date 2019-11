Patrick Kluivert al Mundo Deportivo: “De Ligt? Secondo me si è pentito della Juve”

Il Barcellona, quest’estate, ha provato a portare in maglia blaugrana Matthijs de Ligt ma poi è stata la Juventus ad assicurarsi il difensore olandese. Patrick Kluivert, direttore delle giovanili del club spagnolo, al Mundo Deportivo ha espresso il proprio punto di vista sull’affare: “Non ho provato a convincerlo a venire a Barcellona ma gli ho parlato bene della città. Secondo me si è pentito di non essere venuto da noi ma alla fine si deve imparare dalle decisioni sbagliate che si prendono nella vita”.

Foto: Profilo Twitter Juventus