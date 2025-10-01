Patricio Toledo colpito da infarto durante una partita celebrativa

L’ex portiere cileno Patricio Toledo si è accasciato durante una partita celebrativa organizzata in onore di alcune glorie della Universidad Católica.

Il sessantatréenne Toledo è improvvisamente crollato a terra a causa di un infarto acuto al miocardio ed è stato immediatamente soccorso dai compagni di squadra. Dopo essere stato rianimato e aver superato anche un secondo arresto cardiorespiratorio, l’ex estremo difensore è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza alla Clínica Universidad de los Andes.

Fortunatamente, il pronto intervento dei presenti ha permesso di salvargli la vita. Francisco Espinoza, responsabile della clinica, ha riferito che le condizioni di Toledo sono stabili.

Attualmente Toledo rimane sotto stretta osservazione nel reparto di cure intensive.

Di seguito, il comunicato dell’Universidad Católica sulle condizioni del sessantatréenne:

“Aggiornamento del referto medico –

Patricio Toledo Vi informiamo che il nostro storico ex portiere, Patricio Toledo, ricoverato presso la clinica Universidad de Los Andes da domenica scorsa, ha mostrato progressi favorevoli nelle ultime 24 ore, secondo il referto medico fornito dall’équipe sanitaria curante. Il referto indica che il paziente ha risposto positivamente al trattamento e verrà sottoposto a ulteriori esami per valutare il suo eventuale trasferimento in un reparto meno complesso. Allo stesso modo, la sua famiglia ha espresso ottimismo e rassicurazione riguardo alla risposta positiva e ai progressi dell’ex giocatore. Rinnoviamo i nostri auguri di pronta guarigione e apprezziamo le dimostrazioni di affetto. Continueremo a trasmettere a Patricio Toledo gli auguri di pronta guarigione che tutti i Crociati hanno inviato negli ultimi giorni”.

Foto: X Universidad Catolica